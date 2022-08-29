Başkan Akman'dan örnek davranış

Van'ın Tuşba Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve yaptığı örnek çalışmalarla her zaman yaşlı, hasta ve dezavantajlıların yanında olurken, aralıklarla yaptığı akülü ve tekerlekli sandalye dağıtımını ise sürdürüyor.

Van'ın Tuşba Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve yaptığı örnek çalışmalarla her zaman yaşlı, hasta ve dezavantajlıların yanında olurken, aralıklarla yaptığı akülü ve tekerlekli sandalye dağıtımını ise sürdürüyor.

Göreve geldiği günden itibaren yaşlı, hasta ve dezavantajlı insanlara özel bir önem veren ve belediyenin imkanları dahilinde istek ve ihtiyaçlarını çözerek yaşam koşullarını iyileştirme gayretinde olan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yine hayırlı bir hizmete imza attı. Bugün de Seyrantepe Mahallesi'nde oturan ve aile fertlerinin desteği olmadan dışarıya çıkamayan vatandaşları evlerinde ziyaret eden Başkan Akman, kendilerine tekerlekli sandalye hediye etti. Zaman zaman duygulu anların da yaşandığı tekerlekli sandalye dağıtımında vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda alınan tekerlekli sandalyelerin götürülerek evlerinde teslim edildiğini anlatan Başkan Akman, Tuşba Belediyesi olarak her alanda vatandaşa destek verdiklerini aktardı. Bugün de ihtiyacı olan bireylere tekerlekli sandalye dağıtımı yaptıklarını söyleyen Başkan Akman, "Bu kardeşlerimiz kimseye ihtiyaç duymadan dışarıya çıkıp dolaşacaklar. Belki de birçok işini kimseye ihtiyaç duymadan kendisi halledecek" dedi.

Akülü ve tekerlekli sandalyeye kavuşan vatandaşlar ise Başkan Akman'a teşekkür ederek, "İnsanlar bunalıp daraldığı zaman hemen kendini dışarıya atıyor. Bizler ise bunu sadece hayal ediyorduk. Şimdi Başkanımız Salih Akman'ın hediye ettiği tekerlekli sandalye ile kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan mahallenin cadde ve sokaklarında özgürce dolaşabileceğimiz için çok mutluyuz. Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular. - VAN