Başkan Akman: 'Acıları bizim acımızdır'

Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından depremzede çocuklar için oyun alanları oluşturuldu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Van Valiliği koordinasyonunda aileleriyle birlikte şehre gelen çocuklar, oluşturulan oyun alanlarında eğlenceli vakit geçiriyor. Depremden etkilenen illerden kendi imkanları ve kurumların yardımıyla Van'a gelerek Abdulhakim Arvasi Dini İhtisas Merkezine yerleştirilen ailelere, ilgili kurumlar tarafından gerekli destekler veriliyor. Merkezde çocuklar için bir yandan farklı etkinlikler düzenlenirken, bir yandan da Tuşba Belediyesi tarafından oluşturulan oyun alanıyla çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, depremlerin ilk saatlerinden itibaren tüm imkanlarıyla sahada olduklarını ifade ederek, "Tüm ekibimizle yaraları sarmak adına sahadaydık. Bunun yanında yurtlara yerleştirilen ailelerin çocukları için oyun alanları oluşturduk. Çocukların yaşadığı depremin etkilerini bir an evvel atlatmaları için büyük çaba sarf ediyoruz. Çocuklara boyama kalemleri, resim defterlerinin yanı sıra içinde çeşitli oyuncakların bulunduğu üç oyun alanı oluşturduk. 2011 yılında büyük depremler yaşayan bir il olarak depremzedelerin acısını en derin şekilde hissediyoruz. Depremzede kardeşlerimizin acılarını en iyi biz anlıyoruz. Acıları bizim acımızdır. Bu duygularla vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve ailelerine de sabır diliyoruz. Rabbim böyle bir felaketi bir daha ülkemizin başına getirmesin" dedi.

Tuşba İlçe Müftüsü Sabahattin Kesli ise merkezde depremzede ve çocuklarının psikolojilerinin rahatlaması açısından bir bütün olarak hizmet sunulduğunu belirterek, "Burada kalan depremzede çocukların eğitim öğretim ihtiyacı vardı. 4-6 yaş çocukların eğitimi çok önemlidir. Bunun için burada ilk etapta 4-6 yaş çocuklar için Kur'an kursu açıldı. Bunun yanında çocukların güzel vakit geçirmeleri için oyun alanları oluşturuldu ve oyuncaklar bırakıldı. Bugün hakikaten yardımlaşma, dayanışma ve iyilik vaktidir. Elhamdülillah bu millet; devletine ve milletine bağlı olarak dar ve zor zamanlarda birlik ve beraberlik içinde olmayı bilmiştir. Yardımlaşmanın ve dayanışmanın zirveye geldiğini görüyoruz. Bu da bizleri memnun ediyor" ifadelerini kullandı.

Abdulhakim Arvasi Dini İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Fudayl Erkoç da, merkezde 210 depremzedenin misafir edildiğini belirterek, "Kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmak suretiyle her türlü imkanlar seferber edilmiş durumda. Okul çağında olan çocukların kayıtları yapıldı. Ayrıca burada 'Hacivat Karagöz' gibi birçok etkinlik yapıldı. Çocukların moral ve motivasyonu açısından bu etkinlikler son derece önemli. Bugün de bu sınıf, oyuncak sınıfına dönüştürüldü. Cenab-ı Hak milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" şeklinde konuştu. - VAN