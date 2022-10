Başkan Akın'dan Hayvanları Koruma Günü Mesajı: Satın Alma, Sahiplen

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ‘4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde Geçici Hayvan Bakım Evi ve Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisinde öğrencileri misafir etti. Arık, “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde tüm canlıların yaşam haklarını ve yaşam alanlarını korumanın hepimizin görevi olduğunu unutmayalım. Geçici Hayvan Bakım Evimizde her türlü bakım ve tedavilerini yaptığımız can dostlarımızı sahiplenerek onlara sıcak bir yuva olabilirsiniz” dedi.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Geçici Hayvan Bakım Evi ve Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisi Turgutlu'daki öğrencilere kapılarını açtı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş da bu özel günde bakım evine ziyaret etti. Bakım evini, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve öğretmenler eşliğinde gezen anaokulu ve ilköğretim düzeyindeki öğrenciler, sahipsiz hayvanlarla ilgili merak ettikleri soruları sorarak bakım evindeki faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakım evindeki sahipsiz can dostlarla yakından ilgilenen Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş ve öğrenciler ile keyifli bir gün geçirdi.

"CAN DOSTLARIMIZI SAHİPLENEREK ONLARA SICAK BİR YUVA OLABİLİRSİNİZ"

Sokakta yaşayan can dostlar için sahiplenme çağrısında bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde tüm canlıların yaşam haklarını ve yaşam alanlarını korumanın hepimizin görevi olduğunu unutmayalım. Bu bilinçle hayatı birlikte paylaştığımız can dostlarımız için çalışmalarımıza büyük bir önem veriyoruz. Geçici Hayvan Bakım Evimizde her türlü bakım ve tedavilerini yaptığımız can dostlarımızı sahiplenerek onlara sıcak bir yuva olabilirsiniz. Bu anlamlı günde tüm hemşerilerimden bakım evimize gelerek sevimli dostlarımızı sahiplenmeye davet ediyorum" dedi.