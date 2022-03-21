Başkan Akgün, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin 42'inci oturumuna katılacak

2000 yılından bu yana Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türkiye'yi temsil eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 42'inci Genel Kurul'a katılmak üzere Fransa'nın Strasburg kentine gitti.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 42'nci oturumu 22-24 Mart tarihleri arasında gerçekleştirecek. Zelenskiy'in video konferans yoluyla kongreye hitap edeceği öğrenilirken, oturumun ilk günü 22 Mart Salı günü öğleden sonra Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı tartışılacak. Ukrayna Devlet Başkanı Vlidamir Zelenskiy'in video konferans yoluyla kongreye hitap edeceği belirtilirken, kongrenin bir bildiri yayınlaması da bekleniyor.

Gündemde ayrıca Avrupa Yerel Özyönetim Şartı'nın Almanya, Lüksemburg, Türkiye ve Birleşik Krallık'ta uygulanmasına ilişkin raporlar da yer alıyor.

Kongre üyeleri Ermenistan ve Gürcistan'daki son yerel seçimler ile Danimarka ve Fas'taki yerel ve bölgesel seçimlerin gözlemine ilişkin raporlar da değerlendirecek. Bölgesel yönetimde demokratik çoğulculuk, kırsal gençlik, yerel ve bölgesel yetkililerin rolü ile "Sahte haberler, tehditler ve şiddet - Avrupa'daki mevcut krizlerde belediye başkanları üzerindeki baskılar" tartışılacak. Ayrıca, 2014 yılında kongrenin "Siyaset Yenileniyor" girişiminin başlamasından bu yana her oturumda olduğu gibi, gençlik delegeleri de tartışmalara katılacak.

"Rusya'nın Ukrayna saldırısı tartışılacak"

Strazburg'da önemli oturum ve toplantılara katılacak olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Kongreye katılarak yerel yönetimlerde demokrasinin geliştirilmesi ve insan haklarıyla ilgili Avrupalı yerel yöneticilerle fikir alışverişinde bulunuyoruz. Yerel demokrasiyi geliştirmek istiyorsak herkesin kendi ülkesinde çaba göstermesi gerekmektedir. Türkiye milli delegasyonu olarak bizler tüm çalışmalara aktif olarak katılacağız. 42'nci Genel Kurulda yine oldukça önemli konuları görüşeceğiz ve tartışacağız. Bunlardan en önemlisi de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı konusu olacak" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel