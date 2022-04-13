Başkan Akay, 3 yıllık görev süresini değerlendirdi

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 3 yıllık görev süresini değerlendirdi.

Akay, Selman-ı Pak Kültür Merkezi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Sosyal belediyeciliğin öneminden bahseden Başkan Akay, "Var olan yatırımların veya bir takım kurumsal yapıların tamamlanması ve bunlara işlev kazandırması temel düşüncelerimizden birisi oldu. Zamana yayarak üretimin arttırılması hesaba katıldı. Bu tablo da ülkenin ekonomik sıkıntılardan kurtulması için en önemli unsur. Ekonomik sıkıntılardan kurtulmanın en önemli faktörü üretim yapmak" diye konuştu.

Kırsal kalkınma ve kentsel dönüşüm konusunda çalışmalarının sürdüğünü aktaran Akay, "Kentsel dönüşüm bizim en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi. Ciddi bir mali yük nedeniyle bu alana giremedik. Giremeyen sadece de biz değiliz. Devletin ve birçok kurumun bir arada olduğu alanda bile uzun yıllardır yapılamayan dönüşümler var" ifadelerini kullandı.

Temel düşüncelerinin sadece bugünü düşünmek olmadığını belirten Akay, şöyle devam etti:

"Sürekli gıda yardımları bizim temel düşüncelerimiz arasında. 2020 yılında 25 bin 2021 yılında 35 bin şimdiyse ilk 4 ayda 30 bin gıda paketi dağıttık. Günlük 10 bin kişiye sıcak yemek sağlıyoruz. Hiç kimsenin yatağa aç girmesini istemiyoruz. Evde bakım hizmetleri korona virüs döneminde çok ciddi anlamda karşımıza çıktı. 2021 yılında bin 968 kişiye evde bakım yapılırken 25 bin adet de hijyen paketi dağıtıldı. Ayrıca ped üretimi konusunda da atılım yapıyoruz. Kendimiz üretip kadınlarımıza dağıtacağız. Engelli vatandaşlarımızın da mümkün olduğu kadar her talebini karşılama noktasında olduk. Üniversite öğrencilerine de Ramazan ayı sonrasında da devam edecek olan yemek desteğinde bulunuyoruz."

30'un üzerinde temizlik maddesi ürettiklerini belirten Başkan Akay, "Çok kolay yapılabilecek ürünleri hem kaliteli hem de dışarı da satılanlardan daha nitelikli ürün yapıyoruz. Ayrıca çok ciddi kompost üretimi yapıyoruz. Boya atölyesinde de günde 10 ton boya üretim kapasitemiz var. Dikimevimizde de hem kendi hem de başka belediyelerin kıyafetleri bizim tarafımızdan dikildi. Evlerinde çalışma olanağı bulamayan çocuklarımız içinde bilgi evlerimiz var. Onlarda oralarda çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

Seyhan Belediyesi bünyesindeki SEYTİM'in öneminden de bahseden Akay, "Burada teknolojik eğitimler veriliyor ve çocuklar geleceğe hazırlanıyor. Burada basit bir bilgisayar çocuklarımız tarafından yapıldı. Onları da bilgi evlerimiz de kullanıyoruz" dedi.

Akay, geçmiş dönemden kalan yatırımlarında tamamlandığını sözlerine ekledi.

Başkan Akay, değerlendirmelerinin ardından gazetecilerle iftar yaptı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel