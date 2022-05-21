Başkan adayı Alp çalışmalarını sürdürüyor - Haberler

Kars İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkan Adayı Eren Alp'e yetiştiricilerden tam destek geldi.

Alp, köy, İlçe ve merkezde yetiştiricilere tek tek ulaşarak 29 Mayıs 2022 tarihinde Kars'ta ilk defa yoğun üye katılımı ile yapılacak olan Kars İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanlık seçimleri için destek istedi.

Başkan adayı Alp, Süt alımıyla ilgili sorunlar yaşandığını, üreticinin sütünü değerinde veremediğini söyleyerek göreve geldiklerinde bu ve buna benzer tüm sorunları çözüme kavuşturacaklarını dile getirdi.

Alp, "Biz ilçe ilçe köy köy ev ev dolaşarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çalışmalar gayet iyi gidiyor. Verimli olacağını ve bu seçimde başarılı çıkacağımıza eminim ve umutluyum. Yetiştiricilerimize projelerimizi anlatıyoruz. Köylümüz ve yetiştiricilerimizle düzenlediğimiz toplantılarda detaylı bir şekilde anlatıyoruz ve yetiştiricilerimizden bizim ele aldığımız projelere çok büyük bir beğeni geliyor. Herkese teşekkür ediyorum. Burada üyelerimize huzurunuz da söylüyorum; kesinlikle Eren Alp ve ekibine güvensinler. Bu projelerimiz hayat bulacak ve yetiştiricilerimiz bu projelerden faydalanacaklar. Gerçek birliğin nasıl yönetildiğini, birlik üyelerinin nasıl yararlandığını göreceklerdir" dedi.

Öte yandan Alp, ziyaret ettiği yetiştiricilerden destek sözü alırken, Alp'in seçim gününe kadar çalışmalara devam edeceği öğrenildi. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel