Başkale'de Mayıs Ayında Kar Yağdı

Başkale'de Mayıs Ayında Kar Yağdı
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Başkale ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı'nın beyaza bürünmesine sebep oldu. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrederken, ilçe sakinleri bu duruma şaşırdı.

Başkale'de yüksek kesimlere kar yağdı

VAN - Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan 2 bin 460 rakımlı Van'ın Başkale ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Başkale ilçesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyrederken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. İlçede aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yağış sonrası ilçedeki 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ve çevresindeki dağlar da beyaza büründü.

İlçedeki yüksek kesimlerde mayıs ayında etkili olan kar yağışı, vatandaşları hayretler içerisinde bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HARUN AKSU - Yerel
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