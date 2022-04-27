Başkale'de Kadir Gecesi idrak edildi

BAŞKALE, VAN (İHA) - Van'ın Başkale ilçesinde vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla teravih namazı için camilere akın etti.

Başkale Müftülüğü tarafından Merkez Yeni Camii'nde düzenlenen 'Kuran ve Rahmet Ayı' programı ile bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla manevi coşku içinde dualarla idrak edildi. Çok sayıda kadın ve çocuğun da camilere akın ettiği gecede, camiler doldu taştı. Merkez Yeni Camii'nde gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinleyip Başkale İlçe Müftüsü Mehmet Nuri Durmuş eşliğinde hatim duası etti. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel