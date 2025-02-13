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Başkale'de Berat Kandili Coşkusu

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Van'ın Başkale ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programda camiler doldu taştı. Vatandaşlar ibadet ve dualarla geceyi geçirdi.

Van'ın Başkale ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla camiler dolup taştı.

Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili dolayısıyla Van'ın Başkale ilçesindeki Merkez Yeni Camii'nde program düzenlendi. Vatandaşların camilere akın ettiği gece, ibadet ve dualarla idrak edildi. Kandil programında Başkale İlçe Müftüsü İbrahim Demir, Berat Kandilinin öneminden bahsetti. Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlid, ilahilerin okunduğu gecede vatandaşlar ellerini semaya açarak bol bol dua etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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