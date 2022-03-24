Başkale'de 94 yerleşim yerinin yolu kapandı, okullar tatil edildi - Haberler

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Başkale'de 94 yerleşim yerinin yolu kapandı, okullar tatil edildi

İhlas Haber Ajansı - Harun Aksu - Yerel
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Başkale'de 94 yerleşim yerinin yolu kapandı, okullar tatil edildi Van'ın Başkale ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 94 yerleşim yerinin yolu kapandı, okullar tatil edildi.

BAŞKALE, VAN (İHA) - Başkale'de 94 yerleşim yerinin yolu kapandı, okullar tatil edildi

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 94 yerleşim yerinin yolu kapandı, okullar tatil edildi.

Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edilirken, park halindeki araçlar ise adeta kara gömüldü. Eğitim öğretime bir gün ara verilirken, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kapanan 94 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Yoğun kar yağışının hakim olduğu ve kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği Başkale'de, Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekipleri caddelerde küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Başkale'de 94 yerleşim yerinin yolu kapandı, okullar tatil edildi

Başkale'de 94 yerleşim yerinin yolu kapandı, okullar tatil edildi

Başkale'de 94 yerleşim yerinin yolu kapandı, okullar tatil edildi

İhlas Haber Ajansı / Harun Aksu - Yerel

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