Başkale'de 23 Nisan coşkusu - Haberler

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Başkale'de 23 Nisan coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkale'de 23 Nisan coşkusu

Van'ın Başkale ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

BAŞKALE, VAN (İHA) - Van'ın Başkale ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Çocuk Akademisi öğrencileri tarafından hazırlanan programa İlçe Kaymakamı Asım Solak, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Yarbay Bahtiyar Ekinci, kamu kurum ve kuruluş amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Şiirlerin okunduğu, gösterilerin sunulduğu program pasta kesimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

23 Nisan, Başkale, Çocuk, Van, Yerel, Haberler

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