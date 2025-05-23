Basit Önlemlerle Cilt Kanserinden Korunma Yöntemleri

Basit Önlemlerle Cilt Kanserinden Korunma Yöntemleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Zekeriya Hannarici, cilt kanserinin önlenebilir olduğunu ve basit önlemlerle koruma yapılabileceğini açıkladı. Güneş koruyucu kullanmak ve ciltteki değişiklikleri ihmal etmemek gerektiği vurgulandı.

Basit önlemlerle cilt kanserinden korunun

BURSA - Cilt kanserinin yetişkin ve çocuklarda görebildiğine dikkat çeken Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Zekeriya Hannarici, korunmanın basit olduğunu ve ciltte oluşan lekelerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Zekeriya Hannarici, cilt kanserinin dünyada en sık görülen kanser türlerinden birisi olduğunu belirtti. Erken teşhis edildiğinde tamamen tedavi edilebilir olduğu bilgisini veren Uzm. Dr. Hannarici, "Cilt kanseri, önlenebilir kanserler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. En çok karşılaştığımız cilt kanseri türleri; bazal hücreli karsinom, skuamöz hücreli karsinom ile en agresif ve en tehlikelisi olan malin melanomdur" dedi.

Özellikle güneşe uzun süre ve korunmasız kalmak, solaryum gibi yapay ultraviyole kaynaklarını kullanmak, açık tenli olmak ve ailede cilt kanseri öyküsü bulunmasının riski artıran faktörler olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Hannarici, cilt kanserinden korunmanın mümkün olduğunu ifade etti. Bunun için yapılması gerekenlerin oldukça basit olduğunu vurgulayan Hannarici, "Güneşe çıkarken geniş spektrumlu, yüksek koruma faktörlü güneş kremlerini kullanmak gerekir. Özellikle saat 10.00-16.00 arasında uzun süre güneşe çıkmaktan kaçınmak gerekir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler tercih etmek lazım. Cildinizde yeni oluşan ya da şekli, rengi, boyutu değişen benleri mutlaka bir dermatoloğa gösterin" şeklinde konuştu.

Ciltteki her değişimin basit bir leke olmayabileceğinin altını çizen Hannarici, cilt kanserinde erken tanının hayat kurtarıcı olduğunu belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Cilt kanseri sadece ileri yaşta değil, gençlerde ve çocuklarda da görülebiliyor. Bilinçli davranmak kendimizi değil, sevdiklerimizi de korumaktadır. Bugün aynaya baktığımızda sadece bir görüntü değil, aynı zamanda sağlığımıza dair ipuçlarını da görebiliyoruz. Cildinize dikkat edin, değişikliklere geç kalmayın. Korunmak kolay, tedavi mümkün, geç kalmak risklidir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu

DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih, yer ve saat belli oldu
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi

Fenerbahçe Beko EuroLeague'de finalde
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı

Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için karar
Yenidoğan çetesi fezlekesinde dikkat çeken ayrıntı! Savcıya suikast planlamışlar

Yenidoğan çetesi fezlekesinde kan donduran detay!
Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti

Mourinho Ali Koç'a son kararını iletti
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında

Kendisini eve çağıran Yeşilçam oyuncusunu öldürüp böyle kaçmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK'da operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alındı
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tekrar aday olma derdim yok' sözlerine itiraz

Bahçeli'den Erdoğan'ın o sözlerine itiraz: Yolundan cayma hakkı yok
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
ABD basını: Trump, Güney Kore'deki askerlerini geri çekmeyi planlıyor

Trump'ın hamlesi ülkenin uykularını kaçırdı! Askerlerini geri çekiyor
Aile boyu dolandırıcılık iddiası! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler

Aile boyu dolandırıcılık! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler
20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın 'Aşkım' dediği İstanbul'da son durum

İşte Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'da son durum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.