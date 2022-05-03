Başiskeleliler kent bayramlaşmasında buluştu - Haberler

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Başiskeleliler kent bayramlaşmasında buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başiskeleliler kent bayramlaşmasında buluştu

Başiskele'de 24. Geleneksel Kent Bayramlaşması programı yoğun katılımla gerçekleşirken vatandaşlar hep birlikte bayramlaştı.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Başiskele'de 24. Geleneksel Kent Bayramlaşması programı yoğun katılımla gerçekleşirken vatandaşlar hep birlikte bayramlaştı.

Başiskele Kaymakamlığı ve Başiskele Belediyesi koordinesinde Barbaros Semt Meydanı'nda gerçekleştirilen programa Kaymakam Necip Çakmak, Belediye Başkanı M. Yasin Özlü başta olmak üzere ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Çakmak ve Başkan Özlü, bayramlaşma programına katılım gösteren herkes ile tokalaşarak bayramlaştılar. Başkan Özlü, çocuklara bayram harçlığı dağıttı.

Program sonunda Başiskeleliler hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Başiskele, Yerel, Haberler

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