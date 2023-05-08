Başiskeleli öğrenciler TUSAŞ'ta

Başiskele'den 500 lise öğrencisi Ankara'da Türkiye'nin hava araçlarının üretildiği TUSAŞ Tesisleri'ni gezerek büyük deneyim elde etti.

Başiskele'deki okullarda eğitim gören lise öğrencilerinden oluşan yaklaşık 500 kişilik grup, 10 otobüsle Ankara'nın Kahramankazan ilçesine giderek Türkiye'nin hava araçlarının üretildiği TUSAŞ Tesisleri'ni gezip büyük deneyim elde etti. Kahramankazan tesislerini TUSAŞ yetkililerinin rehberliğinde yerli ve milli uçakları, helikopterleri, İHA ve uzay sistemlerini inceleyen öğrenciler, savunma sanayisi hakkında yetkililerden önemli bilgiler edindi. Başiskele'deki gençlerin geleceğe hazırlanmasına büyük katkı sunan Belediye Başkanı Yasin Özlü, TUSAŞ ziyaretinde de gençleri yalnız bırakmadı. Telekonfereans yöntemiyle öğrencilerle konuşan Başkan Özlü, "Gerçekleştirdiğiniz TUSAŞ ziyaretiyle ufkunuzun daha çok açılacağını ve Türkiye yüzyılının mimarı olacak sizlerin da daha güzel işler yapacağınızı ümit ediyorum" dedi.

Çok büyük kazanımlar elde eden Başiskeleli gençler, TUSAŞ Gezisi için Başkan Özlü'ye teşekkürlerini iletti. - KOCAELİ