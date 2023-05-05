Başiskele'ye taziye evi

Başiskele Belediyesi, cenaze sahibi vatandaşların yükünü bir nebze olsun hafifletmek için ilçeye taziye evi kazandırıyor.

Başiskele Belediyesi, cenaze sahibi vatandaşların yükünü bir nebze olsun hafifletmek için ilçeye taziye evi kazandırıyor.

Başiskele Belediyesi, cenaze sahibi vatandaşların acısına ortak olmak ve yükünü bir nebze olsun hafifletmek için ilçeye taziye evi kazandırıyor. Barbaros Mahallesi Yürüyüş Caddesi üzerinde kapalı pazar yeri yanında inşa edilen Başiskele'nin ilk taziye evinin inşaatı devam ediyor. Cenaze sahiplerinin rahatça misafirlerini ağırlayıp, taziyeleri kabul etmesi adına kadın ve erkekler için ayrı alanlar oluşturulan taziye evi, 213 metrekare üzerine 184 metrekare kullanım alanına sahip olacak. İçerisinde 2 mutfağın da aldığı taziye evinde, kadın ve erkekler için ayrı mescit alanları ve tuvaletler yer alacak. Ayrıca kapalı alan dışında bir de bahçeye sahip olacak. - KOCAELİ