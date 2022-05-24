Başiskele'ye bakımevi yapılacak - Haberler

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Başiskele'ye bakımevi yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başiskele'ye bakımevi yapılacak

Başiskele Belediyesi, sokak hayvanlarının tedavisi, bakımı ve rehabilitasyonu için bakımevi yapacak.

Başiskele Belediyesi, sokak hayvanlarının tedavisi, bakımı ve rehabilitasyonu için bakımevi yapacak.

Başiskele Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinin yapımı için ilk kazmayı vurdu. Sokak hayvanlarının tedavi, bakım, beslenme ve rehabilitasyonu gibi birçok ihtiyacının karşılanacağı bakımevi, Sepetlipınar Mahallesi'nde yapılmaya başlandı. Yaklaşık 6100 metrekare alan üzerine inşa edilecek bakımevi 164 metrekare idari bina, 435 metrekare barınaklardan oluşacak. İdari binada 2 veteriner odası, ameliyathane, muayene odası, seminer odası ve bekleme odası yer alacak.

Başiskele Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde kedi ve köpeklerin yanı sıra kuşların da yuvası olacak. Kentteki yabani hayatın korunması, kuş popülasyonunun çeşitlenmesi ve artırılması için kuş yuvaları da yer alacak. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sokak Hayvanları, Başiskele, Yerel, Haberler

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