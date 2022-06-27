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Başiskele sahilinde müzik şöleni devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başiskele sahilinde müzik şöleni devam ediyor

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen "Bu Yaz Sahile Gel-2022" etkinlikleri çerçevesinde Başiskele sahilinde müzik şöleni yaşandı.

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen "Bu Yaz Sahile Gel-2022" etkinlikleri çerçevesinde Başiskele sahilinde müzik şöleni yaşandı.

Yaz boyunca vatandaşlara dolu dolu eğlenceli etkinlik takvimi hazırlayan Başiskele Belediyesi, sahilde kurulan sahnede ses sanatçılarını vatandaşlarla buluşturuyor. Şehrin seslerinden Deniz Mafizer ve Orkestrası, sahneye çıkarak seslendirdiği şarkılar ve türkülerle izleyenleri coşturdu. Yine yerel ses sanatçıları ve müzisyenlerden kurulu Türk Sanat Müziği Korosu, vatandaşlara unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de sahilde düzenlenen etkinliklere katılarak hem sanatçılara destek veriyor hem de vatandaşlarla bir araya geliyor.

Ağustos ayının sonuna kadar sürecek etkinlikte, 30 Haziran Perşembe günü İmera konseri ile devam edecek. Karadeniz müziğinin sevilen gruplarından İmera, saat 17.00'da vatandaşlara coşkulu ve eğlenceli bir gün yaşatacak. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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