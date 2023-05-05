Başiskele'nin yollarını o süpürecek

Başiskele'nin yollarını, meydanlarını ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını karış karış temizlemek için hizmet araç filosunu artırmaya devam eden Başiskele Belediyesi, yerli üretim vakumlu yol süpürme aracını hizmete aldı.

Başiskele'nin yollarını, meydanlarını ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını karış karış temizlemek için hizmet araç filosunu artırmaya devam eden Başiskele Belediyesi, yerli üretim vakumlu yol süpürme aracını hizmete aldı.

Başiskele'de yolları, meydanları ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını temizlemek için yeni vakumlu yol süpürme aracı hizmete alındı. Temizlik çalışmalarını daha etkili ve daha da hızlı yürütmeyi sağlayacak yeni temizlik aracını ilk kez Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü kullandı. Belediye önünden itibaren direksiyon başına geçen Başkan Özlü, Barbaros Semt Meydanı'na kadar yolları büyük bir titizlikle temizledi. Barbaros Semt Meydanı'nı da temizleyen Özlü, yeni aracın kentin temizlik işlerinde büyük avantaj sağlayacağını söyledi. - KOCAELİ