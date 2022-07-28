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Başiskele'nin mahalleleri çocuk sesleriyle şenleniyor

Başiskele'nin mahalleleri çocuk sesleriyle şenleniyor

Başiskele Belediyesi, "Mahallemde Şenlik Var" etkinliğiyle eğlenceyi çocukların ayağına götürüyor.

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Başiskele Belediyesi, "Mahallemde Şenlik Var" etkinliğiyle eğlenceyi çocukların ayağına götürüyor.

Yaz tatili boyunca mahallelerde çocuklara doyasıya eğlence yaşatacak "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği çerçevesinde gezici tiyatro ekibi ilk gösterisini Barbaros Semt Meydanı'nda gerçekleştirdi. Tiyatro gösterileri, kukla gösterileri, çeşitli eğlenceli oyunlar, yarışmalar ve çeşitli maskotlarla mahalle mahalle gezecek olan Mahallemde Şenlik Var ekibi, çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak. Mahallemde Şenlik Var ekibinin ilk durağı Barbaros Mahallesi oldu. Aileleriyle birlikte şenlik alanına gelen çocuklar birbirinden güzel gösterilerle bolca eğlendi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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