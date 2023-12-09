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Başiskele Karşıyaka Sahili'nde Su Sporları Merkezi İçin İhale Gerçekleştirildi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Karşıyaka Sahili'ne su sporları tesisi yapma çalışmalarını başlattı. Proje için yapılan ihaleye 5 firma teklif verdi.

Başiskele Karşıyaka Sahili'nde Yelken ve deniz küreği sporları için planlanan su sporları merkezi için ihale gerçekleştirildi.

Spor yapmaya elverişli mekanları oluşturma çabasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Karşıyaka Sahili'ne su sporları tesisi yapma çalışmalarını başlattı. Büyükşehir tarafından hazırlanan projenin yapım ihalesi gerçekleştirildi. Elektronik yöntemle yapılan ihaleye 5 firma teklif verdi. En düşük teklif 28 milyon 557 bin 727 TL olurken en yüksek teklif ise 49 milyon 300 bin TL oldu. Teklifler komisyon tarafından değerlendirilecek. Projesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı-Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan su sporları tesisinin Karşıyaka Sahili'ne yapılması planlandı. Yelken ve deniz küreği sporları için planlanan su sporları merkezi toplam 2 bin 129 metrekare alan içerisinde yapılacak. Sporcuların eğitim antrenman ve antreman sonrası kullanım alanları içeren projede; idari birimler, sosyal alanlar, yelken ve kayık depolama alanları da yar alacak. Tesisin 150 takvim gününde bitirilmesi planlandı. Çalışmalara sözleşmelerin imzalanmasından 10 gün sonra yer teslimi yapılarak başlanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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