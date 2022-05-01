Başiskele ile Vareş kenti kardeş şehir oldu

Başiskele Belediyesi ile Bosna-Hersek'in Vareş Belediyesi arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

İmza törenine Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Vareş Belediye Başkanı Zdravko Maroşeviç ve beraberindeki heyet, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, müdürler ve belediye personeli katıldı. Törende konuşan Özlü, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki uzun yıllardır süren kardeşliğe ve gönül birlikteliğine değindi. Özlü, "Bu güzel Ramazan ayında çok sevdiğimiz Aliya İzzeybegoviç'in bizlere emanet bıraktığı Bosna-Hersek'in topraklarından gelen misafirlerimizi ilçemizde ağırlamak bizler için büyük bir mutluluk. Başiskele Belediyemiz olarak üyesi olduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliği'mizden Bosna-Hersek'ten kardeş şehir talebi geldiğinde bunu büyük bir memnuniyetle karşıladık. Bu talebi belediyelerimiz bir kaç ay önce belediye meclislerimizde de gündeme alıp karara bağlamıştık. Şimdi bugün bunu bir protokol ile resmi hale getiriyoruz. İnşallah bu protokol ile birlikte Türkiye'miz ve Bosna-Hersek arasında uzun süre var olan birliğin ve kardeşliğin daha da güçlenmesine, bilgi ve birikimlerin paylaşılmasına, kültürel alışverişin sağlanmasına vesile olacaktır" dedi.

"Artık bir eviniz var"

Vareş Belediye Başkanı Zdravko Maroşeviç ise "Burada olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Türkiye bizim en sevdiğimiz ve uzun yıllardır kardeşlik duyguları beslediğimiz bir devlet. Başiskele Belediye başkanımızı ve meclis üyelerini Vareş'te ağırlamaktan çok memnun olacağız. Sizin orada artık bir eviniz var. Nazik misafirperverliğiniz için ve bu kardeş şehir protokolü için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel