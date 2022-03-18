Başiskele'deki 65 yıllık eski okul sosyal tesise dönüştürüldü - Haberler

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Başiskele'deki 65 yıllık eski okul sosyal tesise dönüştürüldü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başiskele'deki 65 yıllık eski okul sosyal tesise dönüştürüldü

Zamanla yıpranan ve kullanılmaz hale gelen Başiskele Doğantepe Mahallesi'ndeki 65 yıllık okul, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal tesise dönüştürüldü.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Zamanla yıpranan ve kullanılmaz hale gelen Başiskele Doğantepe Mahallesi'ndeki 65 yıllık okul, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal tesise dönüştürüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki eski ve kullanılmayan okul binalarını yenileyerek, vatandaşların yararlanabileceği sosyal tesislere dönüştürüyor. Bu kapsamda, Başiskele Doğantepe Mahallesi'nde 1957 yılında yapılan atıl durumdaki eski okul binası yenilenerek, sosyal tesis olarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince; eski okul binası taşıyıcı sistem dışında binanın çatısı, tavan ve yer döşemeleri ile tuvalet, yer döşemeleri, kapı ve pencereleri tamamen yenilendi. İç ve dış cephe boyası tamamlanan tesise, çevre duvarı yapıldı, tel çit çekildi. 130 metrekaresi kapalı, toplam 890 metrekare alanda yapılan, çocuk oyun parkının da bulunduğu tesis modern bir görünüme kavuşturuldu. Çeşitli kültürel etkinliklerin düzenleneceği Doğantepe Mahalle Konağı'nda, kadınlar dikiş nakış başta olmak üzere çeşitli kurslar ve toplantılar düzenleyebilecek. Gençler de her türlü etkinliklerde bulunabilecek. Ayrıca; cemiyet, nişan ve kına gecesi gibi çeşitli etkinlikler de yapılabilecek. - KOCAELİ

Başiskele'deki 65 yıllık eski okul sosyal tesise dönüştürüldü

Başiskele'deki 65 yıllık eski okul sosyal tesise dönüştürüldü

Başiskele'deki 65 yıllık eski okul sosyal tesise dönüştürüldü

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Başiskele, Yerel, Haberler

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