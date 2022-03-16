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Başiskele'de hurda araçlar toplanıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başiskele'de hurda araçlar toplanıyor

Başiskele'de çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan sokak ve caddelere gelişigüzel bırakılan hurda araçlar yasal uyarılar sonrası tek tek toplanıyor.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Başiskele'de çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan sokak ve caddelere gelişigüzel bırakılan hurda araçlar yasal uyarılar sonrası tek tek toplanıyor.

Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, kentin dört bir köşesinde yol kenarlarına ve boş alanlara bırakılan hurda araçlar tespit edilerek yediemin otoparkına çekiliyor. Yapılan çalışmalarda kamuya ait alanlarda kullanım ömrünü tamamlayan ve çürümeye terk edilen hurda araçların kaldırılma işlemi öncesinde sahiplerine gerekli yasal uyarılar yapılırken, uyarıları dikkate almayan vatandaşların hurda araçları daha fazla görüntü ve çevre kirliliğine sebep olmaması adına toplanmaya başlandı. - KOCAELİ

Başiskele'de hurda araçlar toplanıyor

Başiskele'de hurda araçlar toplanıyor

Başiskele'de hurda araçlar toplanıyor

Başiskele'de hurda araçlar toplanıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Başiskele, Yerel, Haberler

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