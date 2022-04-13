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Başiskele'de fırınlara Ramazan denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başiskele'de fırınlara Ramazan denetimi

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde Ramazan ayı boyunca fırın denetimlerini sürdürüyor.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde Ramazan ayı boyunca fırın denetimlerini sürdürüyor.

Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, fırınlarda Ramazan pidesi denetimi gerçekleştirdi. Ekipler; üretim yerlerinin, depoların ve çalışanların hijyen koşulları, kullanılan malzemelerin temizliğini denetliyor. Ramazan pideleri ve ekmeklerde de gramaj denetimleri yapan zabıta ekipleri, kurallara uymayan iş yerlerine gerekli uyarıların yanı sıra cezai işlem uyguluyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, fırın denetimlerinin Ramazan ayı boyunca halk sağlığı açısında devam edeceğini belirterek, "Ramazan sofrasının olmazsa olmazı pidenin sağlık kurallarına uygun şekilde vatandaşların sofralarına gelmesi için büyük bir titizlikle çalışacağız. Vatandaşlarımızın sağlığını her noktada önemsiyoruz. Fırıncı hemşehrilerimize gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum. Tüm hemşehrilerimize sağlıklı, huzurlu ve hayırlı Ramazanlar niyaz ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

Başiskele'de fırınlara Ramazan denetimi

Başiskele'de fırınlara Ramazan denetimi

Başiskele'de fırınlara Ramazan denetimi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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