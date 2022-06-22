Başiskele'de fırınlar denetlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başiskele'de fırınlar denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başiskele'de fırınlar denetlendi

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde hizmet veren fırın ve unlu mamüller üreten işletmeleri denetledi.

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde hizmet veren fırın ve unlu mamüller üreten işletmeleri denetledi.

Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince düzenli olarak sürdürülen denetimlerde temizlik başta olmak üzere ekmeklerin gramajlarına kadar bir dizi kontrol yapılıyor. İşletmelerde un çuvallarının saklandığı depolar, hamurun yapıldığı tekneler, hamurların bekletildiği odalar, çalışanların iş elbiseleri, soyunma odaları, odaların temizliği ve sağlığa uygunluk durumu, havalandırma sistemleri, ilk yardım dolapları, yangın müdahale sistemleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ve üretim izinleri tek tek kontrol edildi.

Kurallara uymayan işletmelere eksikliklerinin en kısa zamanda giderilmesi konusunda uyarılarda bulunularak tutanaklar tutuldu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zabıta Müdürlüğü Başiskele Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title