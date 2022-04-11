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Başiskele'de çocuklar hem eğlenecek hem öğrenecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başiskele'de çocuklar hem eğlenecek hem öğrenecek

Başiskele Belediyesi, çocukların ara tatilini daha eğlenceli ve verimli geçirmeleri için dolu dolu etkinlik takvimi oluşturdu.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi, çocukların ara tatilini daha eğlenceli ve verimli geçirmeleri için dolu dolu etkinlik takvimi oluşturdu.

Başiskele Belediyesi, 11-15 Nisan tarihleri arasında ara tatile giren öğrenciler için program takvimi hazırladı. Öğrenciler çocuk atölyelerinde hem eğlenecek hem öğrenecek. Atölyelerde çocuklar bilimden sanata, teknolojiden matematiğe çeşitli alanlarda eğitim görecek. Katılımın sınırlı tutulduğu atölye çalışmalarına 9-14 yaş arası çocuklar ücretsiz katılabilecek. - KOCAELİ

Başiskele'de çocuklar hem eğlenecek hem öğrenecek

Başiskele'de çocuklar hem eğlenecek hem öğrenecek

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Başiskele, Nisan, Yerel, Haberler

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