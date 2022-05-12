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Başiskele'de anneler mola verdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başiskele'de anneler mola verdi

Başiskele Belediyesi tarafından "Annelere Kısa Bir Mola" etkinliği düzenlendi.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi tarafından "Annelere Kısa Bir Mola" etkinliği düzenlendi.

Yuvacık Barajı Sarıkamış Şehitleri Yürüyüş Parkurunda düzenlenen etkinliğe kadınların ilgisi yoğun oldu. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün de katıldığı etkinliğe, belediyeye bağlı kadın spor merkezlerine üye yaklaşık 300 kadın katıldı. Başkan Özlü, etkinliğe katılan kadınlarla sohbet etti. Yoğun tempolu hayatlarına kısa bir ara veren kadınlar, hep birlikte doğada yürüyüş yaptı. Ayrıca kadınlara uzman nefes terapisti eşliğinde doğru nefes alımı konusunda uygulamalı bilgilendirilme yapıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Başiskele, Yerel, Haberler

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