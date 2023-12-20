Üye Girişi
Haberler

Başiskele Belediyesi, Türkülerle Türkiye Yüzyılı programı düzenleyecek

Güncelleme:
Abone Ol

Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin her yöresinden türkülerin seslendirileceği Türkülerle Türkiye Yüzyılı programı, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde yapılacak. Programa katılım ücretsiz olacak. Başiskele Belediyesi Temel Fotoğrafçılık Kursu'nun ilk mezun kursiyerlerinin ilçe sınırları içerisinde çektiği birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi de program öncesi ziyarete açılacak.

Başiskele Belediyesi, Türkülerle Türkiye Yüzyılı programı düzenleyecek.

Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin her yöresinden türkülerin seslendirileceği Türkülerle Türkiye Yüzyılı programı, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde yarın saat 19.30'da başlayacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yapılacak programa katılım ücretsiz olacak. Başiskele Belediyesi Temel Fotoğrafçılık Kursu'nun ilk mezun kursiyerlerinin ilçe sınırları içerisinde çektiği birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi de program öncesi ziyarete açılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Yüzyılı Başiskele Gençlik Türkiye Kültür Müzik Yerel Kültür Sanat Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ece Ronay kimdir? İnfluencer Ece Ronay kaç yaşında, nereli? Ece Ronay'ın hayatı ve biyografisi! Altın Kafes final mi yapıyor? Altın Kafes son bölüm, 5. Bölüm (FİNAL) fragmanı yayınlandı mı? Altın Kafes neden bitti? X kuşağı hangi yıllar, yaş aralığı nedir? X özellikleri neler? Gökçe Gökçen kimdir? Halk Tv konuğu Gökçe Gökçen kaç yaşında, nereli? Gökçe Gökçen biyografisi! Y kuşağı nedir, özellikleri neler? Y kuşağı hangi yılları kapsar? Benzin Litre Fiyatı (20-21 Aralık): Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları! Z kuşağı hangi yıllar? Z kuşağı nedir, özellikleri neler? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (119. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI | 20 Aralık Baraj doluluk seviyesi arttı mı? Barajlarda doluluk oranında son durum nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (141. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (8. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Melisa Yaren Aydınalp kimdir? Melisa Yaren Aydınalp neden gözaltına alındı? Bugün hangi diziler var? 20 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak belli oldu mu 2024? Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title