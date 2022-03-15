Başiskele Belediyesi'nde e-belediyecilik uygulamaları

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi, Elektronik Çap Sistemi (E-ÇAP) ve E-İmar uygulamasını hayata geçirecek.

Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından desteklenen Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında E-İmar ve E-ÇAP Sistemi, Başiskele Belediyesi meclis salonunda TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi yönetimiyle çalıştay yapıldı. Çalıştayda, Başiskele Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülen süreçlerin dijital ortama taşınmasını amaçlayan sistem ile ilgili bilgi verildi. Bu dijital sistem ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülen zemin durum belgesi, imar durum belgesi, mimari ön inceleme, yapı ruhsat belgesi ve zemin etüt belgesi gibi süreçler dijital olarak yürütülebilecek. Bu sistem ile imar ve yapı işlemleri hız kazanacak. Vatandaşların ve mimarların belediyeye gidip gelme ve evrak takibi ortadan kalkacak. SMS ve e-posta yoluyla proje müelliflerine ve vatandaşlara bilgilendirme yapılacak.

Başvuruların durumu 7 gün 24 saat internetten takip edilebilecek. Vatandaşlara kolaylıklar sunan sistem, 1 Mart 2022'den itibaren test edilmeye başlandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel