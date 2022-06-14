Başiskele Belediyesi Evlendirme Birimi yeni yerine taşındı - Haberler

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Başiskele Belediyesi Evlendirme Birimi yeni yerine taşındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başiskele Belediyesi Evlendirme Birimi yeni yerine taşındı

Başiskele Belediyesi, evlenecek çiftlere daha büyük kolaylıklar sunabilmek için Evlendirme Birimi'ni Karşıyaka Kültür Merkezi'ne taşıdı.

Başiskele Belediyesi, evlenecek çiftlere daha büyük kolaylıklar sunabilmek için Evlendirme Birimi'ni Karşıyaka Kültür Merkezi'ne taşıdı.

Başiskele Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda daha önce hizmet veren Evlendirme Birimi, vatandaşlara daha güzel ve süratli hizmet verebilmek adına Başiskele Düğün Salonu'nun da içinde bulunduğu Karşıyaka Kültür Merkezi'nde hizmet vermeye başladı. Başiskeleli vatandaşların nikah tarihlerinin belirlenmesi ve işlemlerinin gerçekleşmesi konusunda her türlü işlemler Evlendirme Birimi'nin yerinde yapılabilecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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