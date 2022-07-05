Başıboş köpekler tehlike saçıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başıboş köpekler tehlike saçıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başıboş köpekler tehlike saçıyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sayıları artan başıboş köpekler, çocuklar ve aileler için tehlike oluşturuyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sayıları artan başıboş köpekler, çocuklar ve aileler için tehlike oluşturuyor.

İlçenin Yeni Mahalle Mercan Sokağını mesken tutan çok sayıda başıboş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor. Her geçen gün sayılarının arttığını ve özellikle çocuklara saldırdığını belirten mahalle sakinlerinden Recep Doğdu, "Mahallemizde bu köpekler kovalasak ta sürekli geliyorlar. Sokakta oynayan çocuklara saldırıyorlar. Mahalle sakinleri olarak bu köpeklerin kısa sürede yetkililer tarafından toplatılarak barınaklarda koruma altına alınmasını istiyoruz" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title