Başhekim Silay görevden alındı - Haberler

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Başhekim Silay görevden alındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başhekim Silay görevden alındı

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay, görevden alındı.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay, görevden alındı.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay'ın, Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alındığı öğrenildi. Silay'ın yerine ise İl Sağlık Müdürlüğü'nde Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak görev yapan Doç. Dr. Serhat Koyuncu getirildi.

Başhekim Silay, kısa bir süre önce İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'yi 'görevi kötüye kullanma' suçundan savcılığa şikayet etmişti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sağlık Bakanlığı Şehir Hastanesi Kayseri Yerel Haberler

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