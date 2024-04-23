Başçayır İlkokulu'nda 23 Nisan kutlamaları coşkuyla gerçekleştirildi

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Başçayır Mahallesi'nde bulunan Başçayır İlkokulunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Sabahın erken saatlerde Başçayır İlkokulu'na bayrak ve Atatürk posterleri asılırken, tören alanını ve mahalle meydanını vatandaşlar erken saatlerde doldurdu. Kutlama töreni 23 Nisan kutlama korteji ile başladı. Mahalle meydanında okul müdürü, mahalle muhtarı ve azalar ile mahalle halkı en başında Türk bayrağı, Atatürk posteri ve okul sancağı tutan öğrencileri selamladı. Daha sonra okul bahçesine dönen öğrenci korteji kutlama programı için yerlerini aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından iki öğrenci birer şiir okudu. Mahalle Muhtarı Muzaffer Bölük ve Okul Müdürü Medet Arslan yaptıkları konuşmalarda tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Öğrenciler sırasıyla marşlar ve müzik eşliğinde dans, oyun ve hareketli gösterilerini yaptılar. Gösterilerde görev alan öğrenciler ve öğretmenler mahalle sakinlerinden büyük alkışlar aldı. Son olarak da çuval yarışı, yumurta koşu yarışı ve halat çekme yarışları düzenlenerek, kazananlara ödüller verildi.

23 Nisan kutlama töreni bitiminde ise hareketli marşlara ve çocuk şarkılarına tüm çocuklar gönüllerinde oynayarak eşlik etti. - AYDIN