Başarılı Emniyet Müdür Yardımcısı Şimşek İzmir'e atandı - Haberler

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Başarılı Emniyet Müdür Yardımcısı Şimşek İzmir'e atandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başarılı Emniyet Müdür Yardımcısı Şimşek İzmir'e atandı

İçişleri Bakanlığı'nın 2022 Atama Kararnamesi ile Hakkari'de 3 yıldır görev yapan başarılı İl Emniyet Müdür Yardımcısı Dr. Savaş Şimşek, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

İçişleri Bakanlığı'nın 2022 Atama Kararnamesi ile Hakkari'de 3 yıldır görev yapan başarılı İl Emniyet Müdür Yardımcısı Dr. Savaş Şimşek, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Hakkari'de 2019'dan beri görev yapan 2 çocuk babası İl Emniyet Müdür Yardımcısı Dr. Savaş Şimşek, çocuk ve hayvan sevgisi ile yöre halkının gönlünde taht kurmuştu. Kent merkezi başta olmak üzere ilçe, belde, köy ve mezralarda bulunan okulları ziyaret ederek eğitime büyük destekleri olan Müdür Şimşek, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Yöre halkına olan sevecen tavırları ve çocuklara olan sevgisi ile herkes tarafından sevilen ve sayılan Müdür Şimşek'in atama haberini duyan vatandaşlar, kendisine yeni görevinden başarılar dilediler. - HAKKARİ

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