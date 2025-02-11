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Başakşehir TEM Otoyolu'nda Kar Yağışı Hava Görüntüleriyle Kaydedildi

Başakşehir TEM Otoyolu'nda Kar Yağışı Hava Görüntüleriyle Kaydedildi
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İstanbul Başakşehir TEM Otoyolu'nda etkili olan yoğun kar yağışı, dron kamerası tarafından havadan görüntülendi. Kar manzarasında trafik akışında herhangi bir aksaklık yaşanmadığı gözlemlendi.

TEM otoyolunda kar yağışı dron ile görüntülendi

Başakşehir TEM Otoyolu'nda yoğun kar yağışı dron kamerasına yansıdı. İstanbul'da etkili olan kar yağışı Başakşehir'i beyaz örtüyle kapladı. TEM Otoyolu'nda kar manzarası havadan görüntülendi. Trafik akışında bir aksaklık yaşanmadığı görülürken, yoğun kar yağışının otoyol ve çevresini beyaza bürüdüğü gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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