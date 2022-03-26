Başakşehir'in yeni yaşam merkezi hizmete açılıyor

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir Belediyesi'nin Kayaşehir'deki yeni belediye binası, 28 Mart Pazartesi günü itibariyle ilçe sakinlerine hizmet vermeye başlayacak. Akıllı bina teknolojisiyle inşa edilen, modern mimarisiyle dikkat çeken çevre dostu yeni hizmet binasında, Başakşehirlilerin taleplerinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için her ayrıntı düşünüldü.

Başakşehir'in yeni meydanı, yeni nesil çevreci belediye binasıyla şekilleniyor. Millet kıraathanesi, millet bahçesi ve Başakşehir Merkez Camii'nin yanı başında yer alan yeni belediye binası, Başakşehir'in yeni cazibe noktası olacak.

8 kabul noktası, 22 vezne

Başakşehir'in yeni yaşam merkezi olarak hazırlanan yeni belediye binası, tüm birimleriyle 28 Mart Pazartesi günü ilçe sakinlerine hizmet vermeye başlayacak. Akıllı bina teknolojisinin tüm imkanlarıyla dolatılan, çevre dostu ve modern mimari anlayışıyla harmanlanan yeni hizmet binasında, Başakşehirlilerin zamandan tasarruf etmelerini sağlamak için beyaz masa, 8 kabul noktası ve 22 vezne hizmet verecek. Alınan talepler çok daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacak.

Bir yanı sanat bir yanı yenilenebilir enerji

Yeni belediye binasında enerji ihtiyacının bir kısmı yenilenebilir enerjiden karşılanacak. 2 bin güneş paneli, yağmur suyu depolama sistemi ve bina cephesinde kullanılan yalıtım sistemi sayesinde enerji tasarrufu sağlanacak. Bin metrekare büyüklüğündeki sergi ve fuaye alanında modern ve geleneksel sanatlar sanatseverlerle buluşturulacak.

Geçmişle geleceğin köprüsü olacak

Bina içerisinde bulunan çok amaçlı konferans salonlarında birbirinden renkli etkinlikler düzenlenecek. Bin 200 araç kapasitesine sahip otopark Başakşehirlilerin kullanımına açık olacak. Başakşehirlilerin hayatını kolaylaştıracak ve yeni yaşam merkezi olacak yeni belediye binasının girişinde, geçmişle geleceğin simgesi olarak 300 yıllık zeytin ağacı da toprakla buluşturuldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel