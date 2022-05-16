Başakşehir'in en özel çocukları asker ocağında - Haberler

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'in en özel çocukları asker ocağında

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engelli bireyler ve aileleri için Şamlar Tabiat Parkı'nda piknik düzenledi. Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında Başakşehirli 5 engelli genç, Başkan Kartoğlu'ndan berat ve Türk Bayrağı alarak Hasdal Kışlası'na yolcu edildi.

Başakşehir Belediyesi'nin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Şamlar Tabiat Parkı'nda düzenlediği piknikte engelli bireyler ve ailelerini bir araya geldi. İlçenin farklı noktalarından servislerle 5. Kapı'ya gelen ilçe sakinleri, birbirinden renkli etkinliklerde doyasıya eğlendi.

Başkan Kartoğlu çocuklarla eğlendi

İlçe sakinlerinin yeşillikler içindeki keyifli pikniğine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı. Başkan Kartoğlu, Başakşehirlilerle sohbet etti. Ardından çocuklarla oynayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar, piknikte animatör eşliğinde oyunlar oynadı ve şişme oyun alanlarında gönüllerinde eğlendi. Çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikramları da yapıldı.

Başakşehir'in 5 askeri kışlada

Öte yandan "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında Başakşehirli 5 engelli genç, Başkan Kartoğlu'ndan berat ve Türk Bayrağı alarak Hasdal Kışlası'na yolcu edildi. Başakşehirli kadınlar, BAKMER'in diyetisyen, saç ve cilt analizi ile kendilerine vakit ayırdı. Pikniğe katılan ilçe sakinleri, doğayla baş başa keyifli gün için Başkan Yasin Kartoğlu'na teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı / Yerel