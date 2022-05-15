Başakşehir'in beş yıldızlı akademisinde mezuniyet coşkusu - Haberler

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir Belediyesi'nde Radyo Akademi, YouTube Akademi, Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu, Dublaj Okulu ve Sinema Okulu'nda eğitimleri tamamlanan kursiyerler, sertifikalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun elinden aldı.

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve gençleri sektörün deneyimli isimleriyle buluşturan Başakşehir Radyo Akademi'de 8. dönem, YouTube Akademi'de 6. dönem, Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu'nda 3. dönem, Dublaj Okulu'nda 3. Dönem, Sinema Okulu'nda ise ilk dönem eğitimleri tamamlandı. Hem teorik hem de pratik alanda eğitim alma fırsatı bulan kursiyerler için Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde sertifika töreni düzenlendi. Kursiyerlerin mezuniyet coşkusuna Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da ortak oldu.

"Bir maratonun daha sonuna geldik"

Başakşehir YouTube Akademi ile başlayan yolculukta bir ilki daha yaşadıklarını belirten Başkan Kartoğlu, "Beş akademimizde eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerimizin tamamının mezuniyet heyecanına aynı anda ilk kez ortak oluyoruz. 'Beşi bir yerde' desek, yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bir maratonun daha sonuna geldik. Bu dönem Sinema Okulumuzun ilk mezunlarını da verdik. Kursiyerlerimizi canı gönülden kutluyorum. Medyanın farklı alanlarında çok başarılı işlere imza atacağınızdan şüphem yok" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel