Başakşehir'e uzay üssü gibi gençlik merkezi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçenin ikinci gençlik merkezini gençlerle birlikte ziyaret etti. İlçe gençliğine daha fazla sosyal alan oluşturmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, Kayaşehir Gençlik Merkezini uzay üssü gibi tasarladıklarını söyledi.

Türkiye'ye örnek olan gençlik projelerini bir bir hayata geçiren Başakşehir Belediyesi, ilçeye yeni bir gençlik merkezi daha kazandırıyor. İlçenin ikinci gençlik merkezinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, saha ziyaretleri çerçevesinde Kayaşehir Gençlik Merkezini ziyaret etti. Ziyaret öncesinde otobüs durağında bekleyen gençlerle sohbet eden Başkan Kartoğlu, daha sonra gençlerle birlikte merkezi gezdi.

"Teknolojiyle aynı kulvarda koşuyoruz"

Başakşehirli gençler için uzay üssü konseptinde bir mekan hazırladıklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, "Gençlik Merkezimiz teknolojinin tüm imkanlarına sahip olacak. Çağımız teknoloji çağı. Başakşehir Belediyesi olarak her zaman teknolojiyle aynı kulvarda koşuyoruz. Kayaşehir Gençlik Merkezimizde harika bir dijital kütüphanemiz ve e-sporda yetenekleri ortaya çıkaracak bilgisayar oyun alanlarımız olacak" dedi.

Başakşehir gençliğinin yeni adresi

İlçe gençliğine daha fazla sosyal alan oluşturmak için çalıştıklarına dikkat çeken Kartoğlu, "Böylece Başakşehir Millet Kıraathanesine alternatif alanlar oluşturacağız. Merkezde gençlerin keyifli vakit geçireceği alanlar da olacak. İster içeride, isterlerse güzel havalarda dışarıda keyifli vakit geçirebilecekleri kafe bulunacak. Hem bedenlerini hem de zihinlerini dinlendirebilecekler. Birkaç ay içinde bu güzel mekanı gençlerimizin kullanımına açacağız. Yatırımlarımızla Başakşehir gençliği her zaman bir adım önde olacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL