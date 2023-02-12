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Başakşehir'e gelen bin 676 afetzede için destek

Yerel Haberler

Başakşehir'e gelen bin 676 afetzede için destek

Asrın felaketinin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının yanında yardım seferberliğini aralıksız sürdüren Başakşehir Belediyesi, ilçedeki akrabalarının yanına gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturduğu Başakşehir Afet Destek Merkezi'nde 3 günde bin 676 kişiye...

Asrın felaketinin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının yanında yardım seferberliğini aralıksız sürdüren Başakşehir Belediyesi, ilçedeki akrabalarının yanına gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturduğu Başakşehir Afet Destek Merkezi'nde 3 günde bin 676 kişiye destek oldu.

Türkiye, asrın felaketinin yaralarını birlik ve beraberlikle sarıyor. Depremzedeler için ülkenin dört bir yanından yardımlar yapılıyor. Afet bölgesindeki çalışmalara destek veren ve ilçede yardım seferberliği başlatan Başakşehir Belediyesi, ilçedeki akrabalarının yanına gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını da Başakşehir Afet Destek Merkezi'nde karşılıyor. İstanbul'daki yakınlarının belediyeye başvurmasının ardından Kayaşehir 10. Bölge'deki merkeze gelen depremzedeler, kıyafetten bebek maması ve hijyen setlerine kadar birçok ihtiyacını karşılıyor. Başakşehirlilerin yardımlarıyla oluşturulan merkezden 3 günde bin 676 depremzedeye destekte bulunuldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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