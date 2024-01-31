Başakşehir'de Yağmur Sonrası Oluşan Çift Gökkuşağı Görsel Şöleni

Başakşehir'de etkili olan kısa süreli yağmurun ardından oluşan çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

İstanbul'da sabah saatlerinde kısa süreli etkili olan yağmur, yerini çift gökkuşağına bıraktı. Yağmurun ardından Başakşehir'de oluşan çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu. Gökkuşağını fark eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kayda aldı. - İSTANBUL