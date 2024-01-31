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Başakşehir'de Yağmur Sonrası Oluşan Çift Gökkuşağı Görsel Şöleni

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İstanbul'da sabah saatlerinde kısa süreli etkili olan yağmurun ardından Başakşehir'de çift gökkuşağı oluştu. Vatandaşlar bu görsel şöleni cep telefonlarıyla kaydetti.

Başakşehir'de etkili olan kısa süreli yağmurun ardından oluşan çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

İstanbul'da sabah saatlerinde kısa süreli etkili olan yağmur, yerini çift gökkuşağına bıraktı. Yağmurun ardından Başakşehir'de oluşan çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu. Gökkuşağını fark eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kayda aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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