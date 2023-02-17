Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başakşehir'de riskli bina oranı yüzde 13'e düştü

Yerel Haberler

Başakşehir'de riskli bina oranı yüzde 13'e düştü

Başakşehir'de depreme güvenli konut sayısı gün geçtikçe artıyor.

Başakşehir'de depreme güvenli konut sayısı gün geçtikçe artıyor. İlçe genelinde devam eden kentsel yenileme çalışmalarıyla 2009 yılında yüzde 50 olan riskli bina stoku oranı yüzde 13'e indirildi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 2 yıl içinde bu oranı yüzde 5'e indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Modern şehirciliğin model ilçesi Başakşehir'de, kentsel yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Deprem ve doğal afet riskine karşı başlatılan kentsel yenileme çalışmaları sayesinden riskli bina stoku oranı her geçen gün azaltılıyor. İlçe genelindeki kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme projeleri, riskli bina stoku oranının yüzde 13'e düşmesini sağladı.

"Birlikte başaracağız"

Hayata geçirdikleri kentsel yenileme projeleri ile riskli bina oranını hızla düşürdüklerini belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "2009 yılında yüzde 50 olan riskli bina stokunu kentsel yenileme çalışmalarımızla yüzde 13'e indirdik. 2 yıl içinde bu oranı yüzde 8'e düşürmeyi hedefliyoruz. Birlikte başaracağız" değerlendirmesinde bulundu.

Depreme dayanıklı konutlar inşa ediliyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, güvenli yapıların önemini bir kez daha gündeme getirdi. Başakşehir Belediyesi, riskli bina stoku oranının düşmesi için Ziya Gökalp, Şahintepe ve Güvercintepe Mahallelerindeki kentsel yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yerinde yenilemenin en güzel örneklerinden olan Güvercintepe Mahallesi'ndeki Kayapark Sakura Evleri, tamamlandığında sakinleri için güvenli bir yaşam sunacak.

Riskli bina stokuna kalıcı çözüm

Başakşehir'deki bir diğer kentsel yenileme çalışması Şahintepe Mahallesi'nde sürüyor. 6 katlı 2 bloktan oluşan Şahintepe Burgaz Çarşı Evleri'nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 20 yıllık konut sorununun çözümüne yönelik adımların atıldığı Ziya Gökalp'te de çalışmalar başlıyor. Proje kapsamında depreme karşı dayanıklı 666 konut inşa edilecek. - İSTANBUL

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yasin Kartoğlu Başakşehir Hisarcık Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title