Başakşehir'de modern spor parklarının sayısı artıyor

Başakşehir'de tüm ilçe sakinlerinin faydalandığı spor parklarına yenileri ekleniyor. Yapımı devam eden merkezler tamamlandığında sporun şehrindeki tesislerin sayısı 20'ye çıkacak.

Başakşehir Belediyesi, spor yatırımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Uluslararası standartlara sahip Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Fatih Terim Stadyumu ve Şehit Erdem Özçelik Stadyumu'na ev sahipliği yapan ilçede sayısı her geçen gün artan spor parklarıyla yediden yetmişe tüm Başakşehirlilere sağlıklı yaşamın kapıları açılıyor.

"Her mahalleye bir spor parkı" sloganıyla yürütülen çalışmalarda Başakşehir'in en büyük spor parkı unvanına sahip Başakşehir Kültür Yaşam Merkezi'nde çalışmalar tamamlandı. Boğazköy'deki Özdemir Bayraktar Bilim Kültür ve Yaşam Merkezi'ndeki çalışmalarda ise sona gelindi. Altınşehir Spor Parkı, Fenertepe Spor Parkı ve Bahçekent Spor Parkı'nda ise inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 5 tesisin hizmete girmesiyle ilçe genelindeki modern spor tesislerinin sayısı da 20'ye çıkacak.

23 branşta hizmet veriliyor

Spor parklarında basketbol, voleybol, futbol gibi takım sporlarının yanı sıra tenisten yüzmeye, atletizmden masa tenisine kadar 23 branşta hizmet veriliyor. Bu zamana kadar 34 bin 747 öğrenci, 101 bin 317 yetişkin olmak üzere 136 bin 64 Başakşehirli modern tesislerde spor yapma imkanına sahip oldu. Başakşehir Belediyesi, 7 branşta 2 bin 500 lisanslı sporcunun olduğu Başakşehir Belediyesi Spor Kulübü'yle ilçe sakinlerine lisanslı sporcu olma fırsatı da sunuyor. - İSTANBUL