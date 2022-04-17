Başakşehir'de medya mensupları sahurda bir araya geldi - Haberler

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Başakşehir'de medya mensupları sahurda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başakşehir'de medya mensupları sahurda bir araya geldi

Başakşehir Belediyesi, geleneksel hale gelen sahur buluşmasında medya mensuplarını ağırladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir Belediyesi, geleneksel hale gelen sahur buluşmasında medya mensuplarını ağırladı. Sahur programına gazete, radyo, televizyon ve internet medyasından birçok davetli katıldı.

Başakşehir Belediyesi, geleneksel hale gelen sahur buluşmasında medya mensuplarını ağırladı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun da bulunduğu sahur programına gazete, radyo, televizyon ve internet medyasından birçok davetli katıldı. Başkan Kartoğlu, "Bugün bizi şereflendirdiniz. Başakşehir mutluluğun şehri, sizinle bir kez daha mutlu oldu. Hatta daha da mutlu oldu. İnşallah bundan sonra da birlikte yapmış olduğumuz güzel faaliyetlerle daha da mutlu olacak. Modern mimarisi ile Başakşehir herkesin yaşamak istediği bir yer" dedi. - İSTANBUL

Başakşehir'de medya mensupları sahurda bir araya geldi

Başakşehir'de medya mensupları sahurda bir araya geldi

Başakşehir'de medya mensupları sahurda bir araya geldi

Başakşehir'de medya mensupları sahurda bir araya geldi

Başakşehir'de medya mensupları sahurda bir araya geldi

Başakşehir'de medya mensupları sahurda bir araya geldi

Başakşehir'de medya mensupları sahurda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Başakşehir Belediyesi, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Medya, Yerel, Haberler

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