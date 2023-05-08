Başakşehir'de elektrik kabloları cadde ortasında bomba gibi patladı

Başakşehir'de kısa devre yapan elektrik kabloları yanmaya başladı. Yanan kablolar koparak cadde ortasına düştü. Cadde ortasında bomba gibi patlayan teller cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde öğle saatlerinde elektrik kablolarında oluşan kısa devre sonucunda kablolar yanmaya başladı. Yanan kablolar koparak cadde ortasına düştü. Cadde ortasına düşen kablolar yanmaya devam ederken patlamalarda gerçekleşti. Bomba gibi patlayan teller bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL