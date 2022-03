Başakşehir'de 'Down Sendromu ve Spor Çalıştayı' düzenlendi

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir Belediyesi, down sendromlu vatandaşları spor alanında desteklemek için akademisyenler, özel sporcular ve aileleri bir araya getirdi.

Başakşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında "Down Sendromu ve Spor Çalıştayı" düzenledi. Down sendromlu vatandaşların spor alanında desteklenmesi amacıyla düzenlenen çalıştay, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden çok sayıda akademisyeni, alanında deneyimli isimleri, özel sporcuları ve

down sendromlu çocuğu olan aileleri bir araya getirdi. Çalıştayda "down sendromlu antrenman", "down sendromlularda beslenme ve ergojenik destek", "down sendromlularda yaşam boyu öğrenme ve spor", "down sendromlularda spor hukuku" ve "yerel yönetimlerde down sendromu" başlıkları altında 5 komisyon oluşturuldu. Komisyonların yanı sıra "Down Sendromuna Genel Bakış" adlı panelle down sendromu ve spor tüm yönleriyle ele alındı.

Çalıştay öncesinde açıklama yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Şu anda yeni belediye binamızdayız. Bugün iki güzelliği yaşayacağız. Birincisi; belediye binamızın aktif olarak çalışmaya başladı. İkincisi de Down Sendromu ve Spor Çalıştayı'yla down sendromlu kardeşlerimizin sporla birlikte şehre nasıl adapte edildiğini konuşacağız. Bugün çalıştayımızda önce 72 akademisyenimizle bir çalıştay oluşturacağız. 5 komisyonumuz var. Bu, Türkiye'de ilk defa uygulanmış bir proje. İnşallah bu proje neticesinde down sendromlu kardeşlerimiz şehir içerisindeki adaptasyonunu hızlıca sağlamış olacak. Biz bunun için akademisyenlerimizle, sporcularımızla, bu işe katkı sağlayacağını düşündüğümüz tüm partnerlerimizle çalıştayımızı gün içerisinde tamamlamış olacağız" dedi.

22 yaşındaki milli sporcu Furkan Özdemir, "Yasin başkana çok teşekkür ediyorum. Ben futbolu seviyorum. Çok mutluyum. İnşallah nisanda Güney Amerika'ya gideceğiz. Dünya şampiyonu olup buraya geleceğiz" dedi.

Çalıştayın açılışı müzisyen Onur Basri Aksu'nun piyano resitaliyle başladı. Ardından ünlü sanatçıların 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'yle ilgili gönderdiği videolar izlendi ve dallarında başarılı olan sporculara ödülleri verildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel