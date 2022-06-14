Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin otoparkında şüpheli ölüm - Haberler

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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin otoparkında şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - Volkan Kayalar - Yerel
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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin otoparkında şüpheli ölüm Otoparktaki araçtan koku geldi, görevli kontrol edince erkek cesediyle karşılaştı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin otoparkında park halindeki otomobilden kokuların gelmesi üzerine aracı kontrol eden otopark...

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin otoparkında şüpheli ölüm

Otoparktaki araçtan koku geldi, görevli kontrol edince erkek cesediyle karşılaştı

İSTANBUL - Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin otoparkında park halindeki otomobilden kokuların gelmesi üzerine aracı kontrol eden otopark görevlisi, erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede yaklaşık 1 hafta önce öldüğünü tahmin edilen şahsın cesedi, incelenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 hafta önce otoparka giren aracın içerisinden kokuların geldiğini duyan otopark görevlisi, araca doğru yaklaşarak kontrol edince bir erkek cesediyle karşılaştı. Otopark görevlisi durumu hemen müdürlerine iletti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, otopark içerisinde şerit çekerek önlem alırken, olay yeri ekibi ise aracın arka koltuğunda bulunan ceset üzerinde ve araç içerisinde incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otomobilde bulunan cesedin intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu ise yapılacak çalışmaların ardından ortaya çıkacak.

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - Yerel

Adli Tıp Kurumu Başakşehir Tragger Yerel Haberler

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