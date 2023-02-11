BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ ACİL TIP UZMANI ÖZSELÇUK: 355'İNCİ YARALIMIZI AZ ÖNCE KARŞILADIK

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen iki depremin ardından yaralıların birçoğu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirildi. Depremi Aksaray'da ailesi ile birlikte hisseden Acil Tıp Uzmanı Doktor Sultan Özselçuk da depremde yaralananlara yardım etmek için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi. Sultan Özselçuk, "355'inci yaralarımızı az önce karşıladık" dedi.

Depreme Aksaray'da ailesi ile birlikte yakalanan ve daha sonra yaralılara yardım etmek için çalıştığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gelen Acil Tıp Uzamanı Uzman Doktor Sultan Özselçuk, hastalarda en çok görülen sendromları anlattı. Doktor Zeynep Özselçuk, "355'inci yaralımızı az önce karşıladık. Hastalarda daha çok kıraç sendromu ve kırıklar görüyoruz. Tabi kompartman sendromuna ilerleme durumu olan, özellikle organ sıkışmalarına bağlı yaralanmalar görüyoruz. Diyaliz ihtiyacı gerekebilecek durumda ilerleyen kıraç yaralanmalarımızda oluyor. Daha çok bu vakalarımız bize ulaştılar. İlk olarak hastalarımızı travma acil girişimizden alıyoruz, daha sonra canlandırma odalarımızda değerlendirmelerini yapıyoruz. Tomografi ve röntgen çekimlerinin ardından, değerlendirmeye alıyoruzu kan sonuçları çıktıktan sonra gerekli olan görüntülemelerden sonra ihtiyacı olan hastalarımıza ortopedi, genel cerrahi, beyin cerrahi gibi bölümlerle konstrüksiyonlar içindeyiz. Çocuk hastalarımız için çocuk yoğun bakım hem de çocuk hastalıkları bölümünden destek alıyoruz. Hem çocuk yoğun bakım hem de erişkin yoğun bakım için özellikle depremzedelerimiz için ayrılmış yoğun bakımlarımız var, buranın uzmanlarıyla yakın iletişim halinde kalarak hastalarımızı gerekli yerlere yatırıyoruz" dedi.

"120 GÜNE KADAR UZAYA BİLEN VAKALAR VAR"

Özselçuk, "Eğer aşağıdaki alan uygunsa hasta su bulabiliyorsa 120 güne kadar uzayabilen vakalar var ama genellikle ilk 72 saat çok kritik şu saatlerde hala enkaz altında canlı çıkarılan vakalar var. Bu bize umut veriyor tam olarak kestiremiyoruz. Açıkçası hastanın kaldığı yer travması, orda yemek bulması hangi alanda olduğu ile alakalı ama ilk 72 saat özellikle çok kritik bugün de görüldüğü üzere canlı vatandaşlarımız çıkarılıyor bu da bizi mutlu ediyor. Tam rakam veremiyorum hala müşahede altında olan hastalarımız var çok bet bir rakam veremeyeceğim" diye konuştu.

"AYAĞIMIZDAN YER KAYACAK ŞEKİLDE HİSSETTİK"

Depreme yakalanan Doktor Zeynep Özselçuk, "Depremde Aksaray'daydım ailemin yanında. İkinci depremi Aksaray'da ayağımızdan yer kayacak şekilde hissettik gerçekten tecrübe etmiş bir insan olarak hem ülkemiz adına hem de tüm dünya adına herkese çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.