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Başakşehir Belediyesinden Bahçeşehir'e bir prestij cadde daha

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Başakşehir Belediyesinden Bahçeşehir'e bir prestij cadde daha

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yeni bir görünüme kavuşturulacak Vali Recep Yazıcıoğlu Bulvarı'nda incelemelerde bulundu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yeni bir görünüme kavuşturulacak Vali Recep Yazıcıoğlu Bulvarı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Kartoğlu, yenileme çalışmaları tamamlandığında bulvarın prestij caddeye dönüşeceğini söyledi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yenileme çalışmaları başlayan Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'ndeki Vali Recep Yazıcıoğlu Bulvarı'nda incelemelerde bulundu. İncelemelerde bulunan Başkan Kartoğlu, Doğa Parkı Caddesi'nin ardından Vali Recep Yazıcıoğlu Bulvarı'nın da prestij cadde olacağını söyledi. Başkan Kartoğlu, Bahçeşehir Gölet alanını ulaşımı çok daha rahat hale getirmek için yaya üst geçidi de yapılacağını belirtti.

Refüj alanında yapılacak çalışma ile refüjü yükselteceklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, böylece olası kazalara karşı önlem alınacağını ve özellikle geceleri farların sürücünün gözünü almasının önüne geçeceklerini söyledi.

"Ulaşım daha konforlu olacak"

Yaya üst geçidinin yanına otopark da yapılacağını belirten Başkan Kartoğlu, "Alternatif otopark alanlarımızı da genişletmiş olacağız. Yol boyunca geometrik düzenlemeler yapılarak ulaşım daha konforlu hale getirilecek. Prestij caddemizde yağmur suyu ızgaraları ve aydınlatma sistemlerimizi de yenileyeceğiz. Oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı ise Avni Akyol Bulvarı Kavşağı'nda trafik düzenlemesi yapılacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yasin Kartoğlu Bahçeşehir Başakşehir Yerel Haberler

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