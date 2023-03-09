Başakşehir Belediyesi'nden depremzede kadınlara anlamlı destek

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) üyesi kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Malatya'daydı. Başakşehirli kadınlar, kişisel bakım ve fizyoterapi hizmetlerinin yanı sıra çeşitli hediyeler ve karanfille depremzede kadınlara moral verdi.

Başakşehir Belediyesi Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerinden olan kadınlara destek olmak amacıyla Malatya Yeşilyurt'a gelen BAKMER'li kadınlar, çadır kentteki depremzede kadınlara kişisel bakım ve fizik tedavi hizmetleri sundu. Ayrıca çadırlarında ziyaret edilen depremzede kadınlara çeşitli hediyeler ve karanfil verildi. Bir psikolog eşliğinde kurulan Tasarım ve İyileştirme Atölyesi'ne katılan Malatyalı kadınlar, resimler çizerek yaşadıklarını tuvale döktü. Ekiplerin dağıttığı tığ ve yün ipliklerle de stres atan depremzedelerin bir nebze de olsa moral buldukları görüldü.

"Moral ve motivasyona ihtiyaçları var"

Haftayı Malatya'da depremzede kadınlarla birlikte geçireceklerini ifade eden BAKMER Koordinatörü Beyhan Tuncer, "Bugün, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Malatya MAŞTİ 2 olarak bilinen çadır kentte kadınlarımızla birlikteyiz. Onların moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Kurduğumuz çadırda kuaför hizmetimiz var. Onun dışında fizik tedavi hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda onlara hediyeler getirdik. Kadınlarımıza psikososyal destek de sağlıyoruz" diye konuştu.

"Bizim için çok iyi oldu"

Verilen destekten dolayı Başakşehir Belediyesi'ne teşekkür eden depremzede Nurhan Duman, "Zor bir dönem atlattık. İnşallah bu da geçer. Verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz. Mutluyuz. Kuaför hizmeti aldık. Kendimize geldik. Bizim için çok iyi oldu" dedi.

"Başakşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum"

Hüsne Güler de evinin hasarlı olduğun belirterek, "Çocuklarımla buradayım. Devletimizden Allah razı olsun. Burada yelek örmeye başladım, moralim düzeldi. Başakşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL